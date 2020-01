Libia, oggi il vertice straordinario al Cairo. Sul tavolo anche il gasdotto EastMed

L’agenda di Luigi Di Maio ha iniziato a riempirsi di impegni internazionali da quando, negli ultimi giorni di dicembre, la crisi libica ha preso una piega emergenziale. Dopo diversi incontri straordinari, oggi, 8 gennaio, Di Maio prenderà parte a un vertice al Cairo, per parlare degli «accordi sui limiti delle acque territoriali stipulati tra il governo turco e il governo di accordo nazionale libico».

Inizialmente, l’incontro doveva riguardare unicamente i ministri degli esteri di Grecia, Egitto, Cipro e Francia, ed era stato organizzato con lo scopo di portare avanti il progetto di costruzione del gasdotto EastMed. L’invito è stato poi esteso al ministro degli esteri italiano, a seguito dell’annullamento del vertice in Libia, previsto inizialmente per il 7 gennaio.

La questione libica interessa direttamente anche gli altri Stati già nominati per il summit egiziano, che hanno visto come una minaccia l’accordo economico tra Libia e Turchia. Allo stesso tempo, l’Italia ha interesse a seguire i progressi sulla costruzione del gasdotto, che dovrebbe coinvolgere anche il nostro Paese.

Il 7 gennaio, Di Maio ha invece partecipato al vertice straordinario di Bruxelles sulla doppia emergenza Usa-Iran e Libia, coordinato dall’alto rappresentante per gli affari esteri Josep Borrell e riservato ai ministri degli esteri di Gran Bretagna, Germania, Francia e Italia.

Terminato il summit, Di Maio è subito volato a Istanbul per incontrare il suo omologo turco Melvut Cavusoglu: dopo il sì del Parlamento turco all’invio di truppe in Libia, il Paese è diventato un interlocutore imprescindibile per la risoluzione del conflitto.

E a proposito di Turchia, nella giornata di oggi, 8 gennaio, a Istanbul si incontreranno anche Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, principali attori stranieri in Libia. Con l’occasione della cerimonia di lancio del gasdotto TurkSteam, si confronteranno anche su «questioni di rilevanza internazionale, come Siria e Libia».

L’urgenza libica è scattata quando, a fine dicembre, il generale della Cirenaica Khalifa Haftar ha spinto l’acceleratore sulla Tripolitania, arrivando fino all’area di Salah al-Din, a pochi chilometri da Tripoli. Il 4 gennaio, le forze aeree di Haftar hanno rivendicato il bombardamento sulla scuola militare di Tripoli (poi repentinamente rinnegato), che ha provocato almeno 29 morti.

Nella serata del 6 gennaio, poi, le milizie dell’Esercito nazionale libico hanno preso possesso della cittadina di Sirte, a circa 400 chilometri dalla capitale, salvo essere poi riconquistata a notte inoltrata – stando a fonti di Mosca – dalle truppe di Fayez al Sarraj.

Lev Dengov, capo del gruppo di contatto russo in Libia, ha dichiarato all’agenzia di stampa Interfax che «Sirte è di nuovo sotto il controllo delle forze di al-Sarraj». «Le forze di Tripoli hanno arrestato dozzine di prigionieri di guerra, sequestrato 20 mezzi e ucciso 50 persone tra i soldati dell’esercito di Haftar», ha specificato, sottolineando tuttavia che «le ostilità continuano ed è possibile un cambiamento repentino della situazione».

Nello stesso giorno della presa di Sirte da parte di Haftar, il primo gruppo di soldati di Erdgoan è sbarcato a Tripoli. La decisione sull’invio o meno di truppe era stata presa dal parlamento turco in anticipo sui tempi, proprio in vista della rapida degenerazione del conflitto.

I due Paesi, Libia (dove per Libia si intende il governo ancora formalmente riconosciuto dall’Onu di al Sarraj ndr) e Turchia, sono alleati formalmente dal 27 novembre, data della stipulazione di un doppio memorandum d’intesa, militare ed economica.

Da quanto si apprende, sul tavolo del vertice dovrebbe rimanere un altro tema di centrale importanza: la cooperazione energetica. La trattativa diplomatica sulla questione ha visto anche qui un’accelerazione nelle ultime settimane a causa, appunto, degli accordi economici stipulati tra Sarraj e Erdogan.

La creazione di una Zona economica esclusiva (ZEE) tra Libia e Turchia, in un tratto di Mediterraneo che interessa significativamente anche a Cipro, Grecia ed Egitto, ha spinto i tre Paesi a tornare rapidamente a parlare del gasdotto EastMed, conosciuto anche come “progetto Poseidon”.

🇮🇹🇫🇷🇮🇱🇬🇷🇪🇬🇨🇾 Italy joins the Cairo Summit of Jan. 8th, that will now be a Pentalateral Eastmed Summit. In the time frame of 1 only week, we see two historic events: the Eastmed Pipeline signature & the Cairo Summit. Six Countries shaping a peaceful & stable Eastmed cooperation. pic.twitter.com/St7TzArpC5