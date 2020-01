Siparietto tra Papa Francesco e una suora: «Io ti do il bacio, ma tu non mordere!» – Il video

A una settimana dalla reazione spazientita di Papa Francesco dopo il tradizionale Te Deum della notte di San Silvestro in piazza San Pietro che ha fatto il giro del mondo, il Pontefice è tornato oggi, 8 gennaio, tra la folla di fedeli.

Quest’oggi Papa Bergoglio, prima dell’inizio dell’Udienza generale nell’aula Paolo VI in Vaticano, ha attraversato a piedi il tratto tra ingresso e palco, dove è stato accolto da una folla di fedeli festante.

Tra la folla anche una suora molto entusiasta che ha urlato con slancio «Viva il Papa» e con cui Papa Francesco, forse anche per timore di essere “agguantato” dai saluti festanti e di rischiare di cadere, ha scherzato. «Tu mordi! – ha detto ironicamente il Pontefice – Io ti do il bacio, ma tu stai tranquilla, non mordere!», per poi dare un bacio e una carezza alla suora.

Leggi anche:

Video e foto: Vatican News / YouTube