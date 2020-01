Il video virale del Papa irritato con una fedele, Bergoglio chiede scusa: «Ho perso la pazienza»

«Tante volte perdiamo la pazienza, chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri», così Papa Francesco all’Angelus su quanto accaduto ieri, 31 dicembre, in piazza San Pietro.

È diventato virale infatti il video in cui si vede il Pontefice reagire con decisione a una fedele che lo aveva strattonato. E la notizia è stata ripresa anche dai principali media internazionali: dalla Bbc alla Cnn, passando per il quotidiano spagnolo El Mundo.

VIDEO: An image of Pope Francis slapping his way free from the clutches of an admirer yesterday had social media abuzz with comments on the pontiff’s prompt riposte pic.twitter.com/5aHO0orbtN — AFP news agency (@AFP) January 1, 2020

Pope Francis smacks woman’s hand to free himself from her grip https://t.co/tzodkWT2bt pic.twitter.com/5R6BJQJbqs — CNN International (@cnni) January 1, 2020

Pope Francis slaps pilgrim’s hand after she yanks his arm in St Peter’s Square on New Year’s Evehttps://t.co/raVkhKxNNS pic.twitter.com/pVAEygovA5 — BBC News (World) (@BBCWorld) January 1, 2020

Este es el momento en el que el Papa Francisco reprende a una mujer que le agarró bruscamente del brazo y le empujó, mientras se encontraba saludando a un grupo de fieles. https://t.co/vJW8SRkX8V pic.twitter.com/dtvOeofN0h — EL MUNDO (@elmundoes) January 1, 2020

Una reazione, quella del Pontefice, che ha diviso l’opinione pubblica sui social, tra chi è intervenuto in difesa di Papa Francesco e chi invece lo ha criticato, facendo saltare al primo posto l’hashtag #Bergoglio su Twitter.

Ma sul serio siete indignati verso una PERSONA ultra ottantenne che viene strattonata in quel modo? Ma ce la fate? Il rispetto prima di tutto. La signora unica cafona della situazione. #BERGOGLIO — elena (@lenacuor) January 1, 2020

Papa #Bergoglio reagisce stizzito a una fan che probabilmente se lo voleva portare a casa come souvenir.

Insorgono sui social i sovranisti per il gesto poco caritatevole.

Gli stessi che quando sentono la notizia di un gommone alla deriva tifano per l’affondamento. — la manina (@La_manina__) January 1, 2020

