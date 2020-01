Addio di Harry e Meghan alla Family, via anche dal Madame Tussauds. E l’account Instagram li ignora

E non è l’unica mossa che la famiglia reale ha messo a segno per marcare le distanze

La rottura sembra ormai irreparabile. Harry e Meghan hanno deciso di diventare cittadini britannici (quasi) come gli altri. Dopo l’annunciato addio alla famiglia reale dovranno andare a lavorare ma – e pare sia questo il motivo della rottura – recupereranno anche un po’ di privacy.

Sebbene tutti i tabloid inglesi parlino del disappunto della regina Elisabetta II per una decisione che non le sarebbe stata neppure comunicata preventivamente, le contromosse sarebbero già iniziate.

Meghan Markle & Prince Harry’s wax figures have been removed from the Madame Tussauds royal family display following their announcement to step back as senior Royals. pic.twitter.com/mPx5lUjUXp — POP TEA (@THEPOPTEA_) January 9, 2020

La notizia che fa sorridere, ma ha anche già scatenato i social, è la scomparsa delle statue della coppia dalla famosa sala regale dell’altrettanto famoso museo delle cere Madame Tussauds.

Non solo. In occasione del compleanno della duchessa di Cambridge, Kate Middleton, trentottenne consorte di William (secondo in linea di successione al trono dopo suo padre, il principe Carlo), l’account Instagram della Royal Family pubblica un messaggio di auguri accompagnato da quattro immagini della festeggiata. E in tre di queste, la madre di George, Charlotte e Louise appare al fianco di una non meno sorridente Elisabetta II.

Foto di copertina dal profilo twitter THEPOPTEA