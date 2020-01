Zaniolo, la foto dopo l’operazione: «Non vedo l’ora di tornare»

Operazione riuscita per Nicolò Zaniolo. A comunicarlo sui social prima la mamma del calciatore, poi lo stesso Zaniolo su Instagram. «Operazione riuscita. Forza Roma, sempre», ha scritto sulla sua pagina, postando una foto sorridente con i pollici in su e sul cuscino una sciarpa giallorossa.

La stessa foto è stata condivisa anche dall’account Twitter della Roma: «Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma».

Zaniolo è stato sottoposto alla ricostruzione autologa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e alla sutura della lesione del menisco esterno. Il giocatore della Roma è stato operato nella clinica Villa Stuart dopo aver riportato ieri sera, 12 gennaio, la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale.

