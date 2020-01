Il via libera della Regina al passo indietro di Harry – Tutte le prime pagine dei giornali inglesi

La Regina Elisabetta ha concordato con Harry e Meghan un periodo di transizione in cui i due duchi di Sussex potranno vivere tra Canada e Regno Unito. «Abbiamo avuto una discussione molto costruttiva sul futuro di mio nipote e la sua famiglia», si legge in una nota diffusa dopo l’incontro a Sandringham House , a cui Meghan ha partecipato in videoconferenza.

Ecco come hanno titolato i principale giornali britannici a proposito della notizia:



«Puoi andare per la tua strada», il titolo di Metro ispirato ai Fleetwood Mac

The Sun afferma che le parole della Regina «hanno reso evidente che è profondamente turbata» dalla decisione di Harry e Meghan di fare un passo indietro

«Il riluttante addio della regina» è il titolo del Daily Telegraph.

Come altri giornali, presenta una fotografia del principe Harry che bacia la regina nel 2015

«La Regina graziosa esaudisce il suo desiderio» è il titolo della prima pagina del Daily Express, in cui si dice che sua maestà ha accettato «con rammarico» la richiesta della coppia

L’apparente riluttanza della Regina ad accettare la richiesta della coppia occupa l’apertura del Daily Mail, con il giornale che definisce gli eventi «probabilmente la più grande crisi reale dell’ultima generazione»

L’affermazione senza precedenti della Regina (quella del «periodo di transizione») era «insolitamente informale nei toni» ma non ha fornito indizi sui dettagli, riporta il Times

La storia reale occupa anche la prima pagina del Guardian ma l’apertura è sul clima, con il titolo che dice che «il calore record negli oceani del mondo è un avvertimento terribile».

Secondo il giornale, l’analisi mostra che gli ultimi cinque anni sono stati i «più caldi registrati negli oceani»

«Vattene pure!», così il Daily Star commenta il via libera, con riserva, della Regina al nipote Harry

