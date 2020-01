Cambiamento climatico, al via un nuovo programma di master anche alla Statale di Milano

Anche la Statale di Milano raccoglie la sfida del cambiamento climatico e annuncia un nuovo corso ad hoc per formare nuovi esperti in materia. L’ateneo milanese annuncia la creazione di un master, interamente in inglese, frutto di una partnership globale con università e centri di ricerca internazionali, tra cui la Columbia University di New York e l’Università di Berkeley in California.

Il master

L’obiettivo è di formare professionisti che sappiano affrontare il fenomeno in tutta la sua complessità. Il programma si rivolge a giuristi, scienziati a ricercatori come anche a tecnici.

I corsi spaziano infatti dall’etica e geopolitica del cambiamento climatico, agli aspetti di gestione territoriale, alla politica fiscale e monetaria passando per la disciplina giuridica del cambiamento climatico e la tutela dei diritti.

Per l’ateneo milanese, come si legge nel comunicato stampa, il corso «si rivela strategico perché molti posti di lavoro nei prossimi anni, richiederanno green skills, quelle competenze cioè che permettono di progettare un futuro attento al consumo delle risorse, agli impatti ambientali, all’inquinamento e alla qualità della vita».

L’offerta didattica in Italia

Ma la Statale di Milano non è l’unico ateneo ad offrire corsi simili in Italia. A dicembre 2019, il Miur ha messo a disposizione 3,9 milioni di euro nel fondo 2019 per le università per avviare due cicli di dottorato triennale in economia, giurisprudenza, scienza, ingegneria, biologia e medicina, sempre sul cambiamento climatico, con 60 borse di studio che coinvolgeranno diversi atenei sotto la guida della scuola superiore Iuss di Pavia.

Anche la Ca’Foscari di Venezia, il Politecnico di Torino e l’Università di Bologna sono tra gli atenei italiani ad offrire corsi di specializzazione – master e dottorati – incentrati sullo studio del cambiamento climatico, sulla gestione del fenomeno e dei suoi effetti, sia ambientali che sociali.

