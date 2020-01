Clamoroso dietrofront: sta per saltare lo scambio Politano-Spinazzola

Negate le visite supplementari per il giallorosso. Tensione per la formula dell’operazione

Non siamo ancora alla rottura ufficiale, ma neanche tanto lontani. Sta per saltare lo scambio Politano-Spinazzola tra Inter e Roma. E’ freddo glaciale tra i due club dopo che l’esterno (ancora) nerazzurro aveva finanche indossato nella Capitale la sciarpa giallorossa a margine delle visite mediche. Di quel colore, per ora, non vestirà la maglia.

I rapporti tra le società si sono ulteriormente raffreddati dopo che la Roma avrebbe negato all’Inter le visite supplementari richieste per Spinazzola. I club non confermano, ma il giocatore ad Appiano Gentile non si vede.

La tensione è esplosa ieri pomeriggio dopo che Marotta ha cambiato le carte in tavola rispetto all’iniziale accordo che prevedeva il prestito reciproco dei calciatori con obbligo di riscatto a 28 milioni di euro. L’Ad interista ha virato su un prestito con diritto di riscatto per meglio valutare le condizioni di Spinazzola al termine della stagione. E la Roma lì si è pesantemente irrigidita.

