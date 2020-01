Parlamento Europeo verso la revoca dell’immunità ai deputati indipendentisti catalani Puigdemont e Comin

Il Parlamento europeo ha avviato formalmente la procedura per togliere l’immunità agli europarlamentari indipendentisti catalani Carles Puigdemont e Toni Comin, dopo che le autorità spagnole avevano inviato una richiesta in questo senso lunedì. Lo ha annunciato la vicepresidente del Parlamento europeo, Ewa Bozena Kopacz, in apertura della seduta plenaria questa mattina.

La richiesta di togliere l’immunità di Puigdemont e Comin ora sarà esaminata dalla commissione Giuridica, prima del voto della plenaria. Se i tempi della procedura interna sono ancora incerti, l’esito appare già scontato.

Martedì i presidenti dei tre principali gruppi del Parlamento europeo – Manfred Weber per il Ppe, Iratxe Garcia per i S&D e Dacian Ciolos per Renew – hanno annunciato l’intenzione di votare a favore della revoca dell’immunità di Puigdemont e Comin.

