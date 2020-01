Libia, Conte sente Merkel alla vigilia della Conferenza di Berlino. Nelle bozze di accordo, l’ipotesi di un nuovo governo

Sarebbe in discussione anche un accordo tra paesi arabi ed europei per prevenire interferenze turche in Libia

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la Cancelliera Angela Merkel hanno avuto in tarda mattinata una conversazione telefonica utile a scambiarsi un ultimo aggiornamento in preparazione della Conferenza prevista per domani a Berlino sulla situazione libica. Lo rende noto Palazzo Chigi.

Mentre il generale Khalifa Haftar chiude i pozzi petroliferi, cominciano a emergere alcuni dettagli su quanto accadrà domani, 19 gennaio. Unificazione delle istituzioni esecutive, legislative e militari libiche, sanzioni per chi facilita la guerra in Libia, una forza di sicurezza militare unificata per combattere il terrorismo: sono alcuni dei punti citati nella bozza di accordo della conferenza di Berlino, di cui dà notizia l’emittente panaraba Al Arabiya. Nel testo, scrive l’Ansa, si parla anche di una stretta sulle armi. Citando sue fonti, l’emittente parla anche di pressioni europee per congelare l’accordo tra la Turchia e Sarraj.

Al Arabiya, citando ancora sue fonti, dà poi notizia di consultazioni in corso tra paesi arabi ed europei in merito al progetto di accordo della conferenza di Berlino sulla Libia. Tra le varie cose, riporta l’emittente panaraba, si discute della formazione di un nuovo consiglio presidenziale libico e di un nuovo governo, si sta valutando la possibilità di formare un comitato neutrale per preparare una nuova costituzione ed è in discussione anche un accordo tra paesi arabi ed europei per prevenire interferenze turche in Libia.

La posizione delle Nazioni Unite

Alla vigilia della conferenza internazionale sul futuro della Libia, l’inviato speciale Onu in Libia Ghassan Salamé, interpellato dal quotidiano arabo basato a Londra Asharq al-Awsat sulla posizione delle Nazioni Unite nei confronti di combattenti stranieri, in particolare siriani inviati dalla Turchia e coinvolti nel conflitto, denuncia la presenza, allo stato attuale, di combattenti di oltre dieci paesi.

«Abbiamo elaborato un piano di sicurezza che prevede il ritiro di tutti i combattenti stranieri, indipendentemente dalla loro nazionalità», ha sottolineato l’inviato. «I combattenti sono venuti in Libia per vari scopi. Alcuni sono stati assunti da società di sicurezza private che lavorano per vari poteri, altri sono venuti per ragioni ideologiche e altri sono stati assoldati come mercenari».

«Vogliamo che tutti questi non-libici se ne vadano indipendentemente dal loro status giuridico per consentire ai libici di raggiungere accordi tra loro», ha chiesto Salame aggiungendo «siamo stufi di intromissioni straniere e combattenti non libici in territorio libico».

In copertina Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, Roma, 15 gennaio 2020. ANSA/Filippo Attili/Ufficio Stampa di Palazzo Chigi

Leggi anche: