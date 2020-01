«Miglior politico di questi anni»: le critiche a Paola Turci per l’endorsement a Santori

La cantautrice, in un tweet, ha elogiato il leader delle Sardine, ma in molti han avuto da ridire – non sempre in modo educato – sulla sua sua posizione

Il miglior politico degli ultimi anni? Secondo Paola Turci è Mattia Santori, leader del movimento delle Sardine. La cantautrice romana, dopo l’incontro-evento del movimento a Bologna del 19 gennaio (a cui hanno partecipato altri artisti come gli Skiantos, i Subsonica, gli Afterhours, i Marlene Kuntz e il rapper Marracash) ha infatti cinguettato: «Santori miglior politico di questi anni».

Mattia Santori, il miglior politico di questi anni — Paola Turci (@paolaturci) January 19, 2020

Ma nel giro di poche ore si sono moltiplicate le risposte alla cantautrice, per lo più di contestazione verso la posizione di Turci e sull’associazione del termine “politico” alla figura di Santori.

Diamogli tempo, per lo spessore politico ci sarà tempo. — Enrico diritti, doveri e libertà 🇪🇺 (@Enrico65579728) January 19, 2020

Le critiche nei confronti di Paola Turci non son arrivate unicamente dal fronte “sovranista”, ma anche da utenti la cui posizione politica non è esplicita. Perché se è pur vero che molte risposte ben poco educate sono arrivate dai cosiddetti “bandierini” (utenti che a fianco del nome hanno inserito la bandiera italiana e sostengono idee per lo più legate alla destra sovranista, ndr), è anche vero che le critiche son giunte anche da utenti non esplicitamente politicizzati.

Non mi pare finora abbia detto nulla di politico. Tranne che non voler abboccare alla propaganda salviniana. Ma il giovanotto (?) si farà! Se riesce a mandare a casa le cariatidi PD, è già in buon inizio (perché almeno lui è di sinistra) — Alberico Vassallo (@alberico1io) January 20, 2020

E se da un lato in molti han avuto da ridire in modo ironico e canzonatorio sui contenuti “politici” che le Sardine han messo sul tavolo sino a oggi – e riassunti prima nel primo manifesto e successivamente nella «Mappa dei valori» -, molti altri han invece colto l’occasione per insultare e sminuire direttamente la cantautrice.

Questi schieramenti da parte dei Vip sono molto patetici. — Mary66 (@mary1966n) January 19, 2020

Critiche che non sono sfuggite a Turci, che ha successivamente commentato: «I maleducati sono in maggioranza. Che dispiacere».

I maleducati sono in maggioranza. Che dispiacere. — Paola Turci (@paolaturci) January 20, 2020

Foto di copertina: Paola Turci in occasione del lancio del suo nuovo album Io sono, 20 aprile 2015. Ansa / Ufficio Stampa