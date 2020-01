Sardine a Bologna: «Bentornati in mare aperto». Il programma della piazza: ecco chi sarà sul palco

Le Sardine tornano in piazza a Bologna con un sei ore di «musica e parole» per il grande evento di chiusura della campagna elettorale per le Regionali in Emilia-Romagna, alle quali il movimento non ha partecipato con una propria lista, ma con un sostegno a Roberto Bonaccini, candidato contro la leghista Lucia Borgonzoni.

«Si ritorna dove tutto è cominciato – scrivono gli organizzatori su Facebook – Per respirare le emozioni di quel 14 novembre e di tutte le piazze italiane che hanno deciso di prendere parte all’onda anomala partita da Bologna. La regola è sempre la stessa: nessuna violenza, nessun insulto, nessuna bandiera. Solo pesci pronti a nuotare in mare aperto».

L’evento «Bentornati in mare aperto» si apre alle 15 in piazza VIII agosto e proseguirà a oltranza con una scaletta ricca di artisti, oltre che alcuni interventi “parlati”, come quello dell’ex ministro Fabrizio Barca, economista e portavoce del Forum Disuguaglianze diversità, il conduttore Patrizio Roversi, Pif, Moni Ovadia, il giornalista Sandro Ruotolo e l’attrice Matilda De Angelis. La sardina Roberto Morotti gestisce la logistica, Giulia Trappoloni di quella artistica.

La piazza sta cominciando a riempirsi. Tra i cantanti previsti sul palco ci saranno gli Skiantos, i Subsonica, gli Afterhours, i Marlene Kuntz e poi il rapper Marracash. E poi ancora: Malavoglia, Altre di B, Joycut, Rumba de bodas, Bandabardò, Vasco Brondi, Vicini d’istanti e Willie Peyote.

La versione di Mattia

L’appuntamento di oggi «probabilmente sarà il punto di svolta per la politica italiana», dice in una intervista a Repubblica, uno dei fondatori del movimento, Mattia Santori. «Abbiamo dimostrato rivendica Santori – che si può fare politica senza giocare sporco, abbiamo cambiato il paradigma rispetto alle parole di odio. Sul populismo abbiamo già vinto: Salvini va nei bar e si fa selfie, noi riempiamo le piazze. E a Bologna sarà una piazza di musica e parole, il nostro modo di avvicinare i cittadini alla politica. Tra Marracash e gli Afterhours, tra i Subsonica e Bergonzoni e Moni Ovadia si parlerà di pace, discriminazioni, omofobia. E non violenza, la nostra battaglia».

C’è «profondo rispetto, chi ci vuole ascoltare è in una posizione di ascolto, il Pd e non solo, a sinistra. Anche i 5Stelle, magari non i vertici. E poi abbiamo ricevuto l’invito di Conte», prosegue Santori parlando del rapporto con i partiti.

«Ci ha fatto piacere, vorremmo vederlo presto, già dopo il voto. Ma da una posizione chiara, è stato lui a chiamarci, ci andremo in quanto portatori di esperienze e di senso civico. Un’ottima base di partenza su cui dialogare saranno i decreti sicurezza. Tanti di noi stanno toccando con mano gli effetti negativi. Togliamo le multe alle Ong, riapriamo gli Sprar. Ma si affronti anche il tema della sicurezza digitale».

Santori stasera sarà da Fabio Fazio e la manifestazione di oggi sarà in diretta al Tg1.

In copertina Mattia Santori, Andrea Garreffa e Giulia Trappoloni, fondatori del movimento delle Sardine, durante la conferenza stampa per presentare il programma della manifestazione nazionale di domenica 19 Gennaio. Bologna, 17 Gennaio 2020. ANSA/Giorgio Benvenuti

