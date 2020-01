«Qui ci sono i 49 milioni?»: consigliere M5s citofona alla sede della Lega – Il video

Il consigliere regionale lombardo del M5s Marco Degli Angeli è andato in via Bellerio 41, a Milano, e ha suonato al citofono della sede del Carroccio, chiedendo «conto dei 49 milioni di euro che la Lega ha incassato illecitamente dal 2008 al 2010». A renderlo noto è il Movimento Cinque Stelle Lombardia.

Il riferimento è al video di Salvini che, nella periferia di Bologna, su indicazione di una donna, suona al citofono di una famiglia tunisina chiedendo se in casa ci sia uno spacciatore.

«Ovviamente è una provocazione: non si risolvono i problemi degli italiani suonando ai citofoni. Mi aspettavo però che aprissero: avrei sollecitato il partito a fare massima chiarezza su questa vicenda che ha danneggiato tutti i cittadini», commenta Degli Angeli.

«È chiaro però che Salvini non può permettersi di dare lezioni di morale e giustizia a nessuno e non può trasformare le piazze in tribunali. Non mi risulta che da ministro dell’Interno Salvini sia stato così pro-attivo a suonare il campanello a tangentisti, camorristi o a partiti che hanno incassato illecitamente rimborsi elettorali», ha concluso.

Intanto il ragazzo a cui Salvini ha citofonato ieri sera, 21 gennaio, ha contattato l’avvocato Cathy La Torre per un’eventuale tutela legale.

