Omicidio Sacchi, processo per Anastasia e i killer di Luca inizierà il 31 marzo

Inizierà il prossimo il 31 marzo il processo per l’omicidio di Luca Sacchi, avvenuto il 23 ottobre scorso a Roma. Il procedimento si svolgerà davanti alla prima corte d’assise della Capitale.

La Procura ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per sei persone tra loro Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, autori materiali dell’omicidio. Per la vicenda legata alla vendita di sostanze stupefacenti a processo anche Anastasia, fidanzata di Luca e Giovanni Princi.

Tempi rapidi per il procedimento, dopo che oggi la procura di Roma aveva chiesto il rinvio a giudizio senza passare per l’udienza preliminare. E in giornata è arrivato il via libera del gip Costantino De Robbio.

