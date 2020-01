Terremoto in Turchia, almeno 20 le vittime. Oltre 900 i feriti. Si scava sotto le macerie – Le immagini

È di almeno 20 morti e oltre 900 feriti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 6.8 della scala Richter che ieri – alle 20.55, ora locale – si è registrato nell’est della Turchia, secondo quanto riporta oggi l’agenzia Anadolu che l’agenzia dell’emergenze nazionali Afad. Almeno 15 vittime si sono registrate nella provincia di Elazig, dove è stato localizzato l’epicentro del sisma, e altre quattro nella provincia vicina di Malatya.

ترکی کے صوبے #Elazığ میں شدید زلزلے کے بعد تباہی کے مناظر

ریکٹر اسکیل پر 6.8 شدت ریکارڈ کی گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 4 افراد جاں بحق، سینکڑوں زخمی#elazig #Malatya #deprem pic.twitter.com/pKNEOOPl7m — ترکی اردو (@TurkeyUrdu) January 24, 2020

La conta dei danni non è ancora possibile, ma i crolli registrati sono moltissimi. «I soccorritori stanno cercando di estrarre almeno 30 persone bloccate sotto le macerie degli edifici crollati a Elazig», ha fatto sapere il ministro degli interni Suleyman Soylu.

#Elazig Earthquake of 6.8 magnitudes (24.01.2020):

It is seen that a fire broke out from the collapsed buildings in Elazig due to natural gas leakage.#Turkey#earthquake pic.twitter.com/pRU0za1Mcs — Elif Ahmet 🇹🇷 (@ElifAhmedturkey) January 25, 2020

La televisione turca ha trasmesso immagini impressionanti di persone in preda al panico che si precipitano fuori dagli edifici e almeno un edificio con un tetto in fiamme.

Il responsabile dell’Afad, la protezione civile turca, Mehmet Gulluoglu, ha reso noto che le squadre di esperti si sono subito messe al lavoro per fare una valutazione di tutti i danni agli edifici lesionati e a quelli crollati. Le lesioni alle case hanno costretto centinaia di persone a trascorrere la notte in strada, al freddo, anche per la paura di nuove scosse.

Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha assicurato che saranno prese “tutte le misure necessarie” per aiutare le aree colpite dal sisma e ha inviato i ministri competenti nell’area. «Con tutte le nostre istituzioni, tra

cui l’agenzia per i Disastri e la Mezzaluna rossa, siamo vicini al nostro popolo», ha scritto in un messaggio pubblicato su Twitter.

#Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 24, 2020

L’agenzia per i Disastri ha riferito che durante la giornata di ieri sono state registrate almeno trenta scosse di assestamento e che oltre 400 squadre di soccorritori sono state inviate sul posto. Il terremoto è stato avvertito in diverse regioni della Turchia orientale, tra cui Tunceli, come ha riportato il canale televisivo NTV.

