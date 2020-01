Il piano di Trump in Medio Oriente: «Per i palestinesi uno Stato indipendente con capitale a Gerusalemme Est»

«È giunto il momento di una svolta storica». Donald Trump ha annunciato così il suo piano di pace in Medio Oriente. Il piano prevede per i palestinesi uno Stato indipendente con capitale a Gerusalemme Est, dove ci sarà anche un’ambasciata statunitense.

«Il piano sarà l’ultima opportunità per i palestinesi», ha dichiarato Trump. Il presidente Usa ha assicurato che «Gerusalemme resta la capitale indivisa di Israele». «Quello di oggi è un grande passo verso la pace», ha affermato il presidente statunitense.

Il piano di pace Usa, ha detto Trump, prevede investimenti per 50 miliardi di dollari a favore dei palestinesi. E ha affermato, riportando le parole del premier israeliano Benyamin Netanyahu, che il piano di pace Usa per il Medio Oriente è una base per negoziati diretti. «Nessun palestinese o israeliano verrà sradicato dalla propria abitazione», ha assicurato Trump.

«Il piano di pace di Trump garantirà a Israele la sovranità sulla Valle del Giordano», ha annunciato il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Netanyahu si è detto pronto a negoziare con i palestinesi un «cammino verso un futuro Stato», ma a condizione che questi riconoscano Israele come uno «Stato ebraico».

Hamas però ha rifiutato il piano: «È aggressivo e provocherà molta ira». «Gerusalemme sarà sempre una terra per i palestinesi. I palestinesi fronteggeranno questo Piano e Gerusalemme resterà sempre terra palestinese», ha fatto sapere il portavoce di Hamas Sami Abu Zuhri.

