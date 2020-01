Tennis, Australia Open: Djokovic vola in finale dopo aver battuto Federer

Novak Djokovic ha battuto Roger Federer e si è assicurato un posto nella finale degli Australian Open 2020. Il serbo ha vinto con il punteggio di 7-6 6-4 6-3 dopo due ore e diciotto minuti di gioco. L’altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Alexander Zverev e l’austriaco Dominc Thiem.

Per il giocatore serbo è l’ottava volta in finale a Melbourne. Quando è arrivato all’ultimo atto ha sempre vinto in Australia, dove ha raccolto 7 dei suoi 16 trionfi Major. Se vincesse, Djokovic sorpasserebbe Rafa Nadal, favorito nella classifica Atp – Association of Tennis Professionals. Venerdì è in programma la seconda semifinale tra l’austriaco Dominic Thiem e il tedesco Sascha Zverev.

