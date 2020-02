Panchina d’Oro: trionfa Gasperini. Miha e Allegri sul podio

E’ andata a Gian Piero Gasperini la panchina d’Oro 2018-2019. L’allenatore dell’Atalanta ha vinto il trofeo grazie alla splendida rincorsa della passata stagione, culminata con la qualificazione alla Champions League che vede l’Atalanta ancora in sella e tra le migliori 16 d’Europa.

Il Gasp ha ottenuto 22 delle 49 preferenze accordate dai tecnici a Coverciano precedendo Sinisa Mihajlovic, che l’anno scorso ha salvato il Bologna dopo averlo preso in piena zona retrocessione.

Terzo posto per Max Allegri, vincitore delle ultime due edizioni, cui non è bastato centrare il quinto scudetto consecutivo con la Juventus.

‘Per me è un onore aver ricevuto un premio come questo – ha detto Gasperini -. Lo condivido col Presidente, i ragazzi, la città di Bergamo. Ed è un premio che dedico a tutti gli allenatori perché il nostro, nonostante siamo privilegiati, non è un lavoro facile’.

La Panchina d’Argento è andata, invece, all’allenatore del Lecce, Liverani, per la promozione conquistata lo scorso anno con i salentini. Proprio il Lecce, con la vittoria per 4-0 sul Torino, ha tolto gli ultimi bulloni dalla panchina di Walter Mazzarri.

Foto di copertina Ansa