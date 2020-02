Primarie dem in Iowa, (finalmente) i risultati definitivi: Buttigieg vince per un soffio

Con il 100% dei voti scrutinati, a tre giorni dalle primarie dem in Iowa, arriva il risultato definitivo del caucus: vince Pete Buttigieg. Ma il vantaggio sul secondo classificato Bernie Sanders è lievissimo: 26,2% contro il 26,1%.

Terza la senatrice Elizabeth Warren col 18%, seguita dall’ex vice presidente Joe Biden col 15,8%. Quinta la senatrice Amy Klobuchar col 12,3%. «È una notizia fantastica», ha commentato Pete Buttigieg. «Prima di tutto, voglio dire, anche il senatore Sanders ha avuto chiaramente una grande notte e mi congratulo con lui e con i suoi sostenitori», ha aggiunto.

Sanders si è dichiarato vittorioso in virtù del voto popolare. E in un dibattito sulla Cnn ha detto: «Tutti noi capiamo quale minaccia rappresenti Donald Trump per il nostro Paese e per il mondo, e io penso che posso parlare per tutti i candidati affermando che, a prescindere da chi vincerà la nomination, lavoreremo insieme per sconfiggerlo».

Dopo che il partito democratico dell’Iowa ha reso noto i risultati definitivi, i candidati hanno tempo sino alle 12 locali (le 19 in Italia) di oggi per chiedere il ri-conteggio.

