Coronavirus, l’annuncio di Di Maio: «Pronto il volo per riportare Niccolò in Italia dalla Cina»

«In queste ore sta per partire un aereo militare italiano per andare a prelevare Niccolò» e riportarlo dalla Cina in Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando ai giornalisti in serata da Belgrado.

Niccolò è lo studente di 17 anni bloccato ancora a Wuhan, epicentro del coronavirus, per qualche linea di febbre: per due volte non è potuto partire con gli altri connazionali di ritorno in Italia. Niccolò «sta bene» ed è risultato al test del virus. Non è salito sul volo partito proprio ieri dalla Cina e diretto in Gran Bretagna con a bordo circa 200 passeggeri europei, tra cui 8 italiani. Ma ora potrebbe essere la volta buona.

Già lunedì 3 febbraio, sempre a causa della febbre, il ragazzo non era potuto salire sul volo dell’Unità di Crisi della Farnesina insieme ad altri 56 connazionali di ritorno in Italia. Anche i suoi genitori, si apprende, «non sono particolarmente preoccupati».

