Elly Schlein in diretta tv: «Ho amato uomini e donne, ora sto con una ragazza e sono felice»

Ospite da Daria Bignardi a L’Assedio su La9, Elly Schlein ha risposto senza troppi giri di parole a una domanda sulla sua situazione sentimentale. «Premetto che di solito non parlo mai della mia vita privata, sono molto riservata. Però, faccio un’eccezione: sì sono fidanzata – ha dichiarato la consigliera regionale -. Ho avuto diverse relazioni in passato: ho amato molti uomini e ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice finché mi sopporta».

Tutti hanno iniziato a parlare di lei dopo l’ormai famoso video in cui la 34enne, ex eurodeputata del Pd, mette alle strette Matteo Salvini per le assenze leghiste a Strasburgo. Due minuti in cui il segretario della Lega non riesce a rispondere sul perché i leghisti non partecipassero ai tavoli europei sull’immigrazione. Poi, dopo il voto per le elezioni del 26 gennaio in Emilia-Romagna, il boom di preferenze con la lista Emilia coraggiosa e la nomina alla vicepresidenza della Regione. Dall’11 febbraio Stefano Bonaccini l’ha scelta come sua vice: Schlein sta ottenendo un successo politico dietro l’altro e, non ultimo, è molto vicina al movimento delle Sardine.

