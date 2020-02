Egitto, Zaki resta in carcere: il ricorso è stato respinto

Non è bastata la pressione internazionale. Inascoltate le centinaia di migliaia di firme raccolte nelle petizioni in giro per il mondo. Il tribunale di Mansura, in Egitto, ha preso la decisione: Patrick George Zaki deve restare in carcere.

In un’udienza durata appena dieci minuti, i giudici hanno respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali dello studente dell’Università di Bologna: era stato arrestato l’8 febbraio scorso non appena atterrato al Cairo per passare una settimana con la sua famiglia.

«Il ricorso è stato respinto», ha commentato rammaricato Wael Ghaly, uno dei legali che sta seguendo il 27enne. Per Zaki, adesso, inizia un’altra settimana di carcere.

La prossima udienza sul caso è fissata il 22 febbraio: solo allora i giudici decideranno se prorogare la custodia cautelare di altri 15 giorni in base all’eventuale necessità di fare ulteriori indagini. Oppure, si spera, interromperla.

