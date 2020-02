Roma, il Movimento 5 Stelle torna agli albori e scende in piazza contro i vitalizi: «Fermiamo la casta» – Il video

Il popolo a Cinque Stelle torna a farsi sentire: scende in piazza oggi, 15 febbraio, in piazza Santi Apostoli a Roma per manifestare contro la “minaccia” di reintroduzione dei vitalizi (aboliti) per i Senatori della Repubblica dopo i loro ricorsi.

La protesta nasce come risposta a quello che la Corte Contenziosa di Palazzo Madama nei prossimi giorni si appresterà a fare: decidere se riesumare quello che dai pentastellati é da sempre considerato un privilegio non dovuto.

OPEN/Giulia Marchina | La manifestazione contro i vitalizi in piazza Santi Apostoli a Roma

La mobilitazione

«Fuori la mafia dallo Stato!», urlano. Per tutta la piazza campeggiano cartelloni di ogni tipo: «Ci siamo rotti il c***o dei ladri di Palazzo», «Mollate il privilegio». E ancora, il sempreverde «Fermiamo la casta»…. In piazza è atteso l’intervento anche di Luigi Di Maio, il primo in pubblico dopo il passo indietro alla guida del partito.

Tra gli ospiti sul palco allestito per l’occasione, il vicepresidente del Parlamento Europeo, Fabio Massimo Castaldo, poi i parlamentari Gianluca Perilli, Riccardo Ricciardi, Elvira Evangelista. E gli interventi delle vicepresidenti di Camera e Senato, Maria Edera Spadoni e Paola Taverna.

«È stato un onore firmare delibera per eliminare i vitalizi», dice la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni. «Ci avevano detto che se avessimo firmato avrebbero messo mano al nostro patrimonio. Abbiamo fatto di tutto per cancellare questo privilegio. Gli ex parlamentari dicono che é un diritto acquisito», prosegue Spadoni dal palco. «No, non lo é. Quello che posso dire é che non ci arrendiamo. L’onestà é una cosa bellissima. Ho ridato indietro oltre 200mila euro, la coerenza é bella. Finché ci saranno persone che vogliono ridare dignità al Paese, noi ci saremo».

Attesi gli interventi di Riccardo Fraccaro, Luigi Di Maio e Nunzia Catalfo. Chiuderà il cerchio Vito Crimi, nuovo capo politico del M5s.

Con un post, lo stato maggiore del Movimento aveva annunciato: «La manifestazione di sabato 15 febbraio, in piazza Santi Apostoli a Roma, per gridare a tutti #MaiPiùVitalizi è nata grazie ad un’iniziativa spontanea su Facebook, dalla rabbia di tante persone che vogliono far sentire la loro voce di fronte a un assurdo tentativo di restaurazione. Sarà una manifestazione pacifica, piena di passione, colore e idee».

