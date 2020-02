Mondiali di Biathlon, storico bis per l’italiana Dorothea Wierer: medaglia d’oro anche nella gara individuale

L’azzurra ha conquistato la medaglia d’oro nella prova individuale sui 12,5 chilometri, portando a casa uno storico bis mondiale ai campionati di Anterselva. Per l’atleta italiana si tratta del secondo titolo iridato in questa edizione. Nei 15 chilometri con sci e 4 poligoni, dove si alterna la posizione da sdraiata a quella in piedi, l’azzurra ha commesso due errori, uno al primo e uno al secondo poligono. L’altoatesina è arrivata davanti alla tedesca Hinz, e alla norvegese Roiseland.

Una vittoria che conferma quanto fatto vedere in questa stagione di Coppa del mondo. L’azzurra si trova saldamente al comando della classifica generale e dopo il successo dello scorso anno l’altoatesina punta a conquistare un’altra Sfera di Cristallo per il secondo anno consecutivo.

Leggi anche: