Nuovo colpo dei renziani “provocati” al Senato. Nessuna fuga, anzi un nuovo arrivo: Tommaso Cerno

I renziani in Parlamento? Continuano ad aumentare, e di certo non diminuiscono come “previsto” dallo stratega dem Goffredo Bettini- Si sta infatti perfezionando in questi minuti l’ingresso in Italia Viva di Tommaso Cerno: ex direttore del’Espresso e vicedirettore di Repubblica era stato eletto nelle file del Senato nel Pd. Diventano quidi 18 i senatori di Italia Viva. fondamentali per la tenuta della maggioranza. In giornata era passata a IV la deputata salernitana di Liberi e Uguali Michela Rostan.

Irrilevanza?

Bettini aveva lanciato il piano per ridurre i renziani all’irrilevanza. L’idea era quella che Iv avrebbe perso pezzi, con defezioni dei suoi parlamentari e la convergenza di altri “responsabili” nella maggioranza. Il trend, almeno per il momento, sembra andare in tutt’altra direzione, mentre si conclude un’altra giornata di fibrillazioni sul decreto intercettazioni.

In copertina Tommaso Cerno arriva alla riunione dei gruppi di Camera e Senato del Pd presso la sede del Partito Democratico, Roma, 10 aprile 2018. ANSA/CLAUDIO PERI

