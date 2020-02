Agricoltura, presentata la nuova asta dei terreni agricoli. Incentivi per i giovani

Il vero obiettivo è favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo, anche a fronte del crescente interesse dei giovani per l’agricoltura (basti pensare che solo nel 2018 le imprese agricole giovanili sono aumentate del +4,1%). A partire da oggi è stata pubblicata sul sito dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) la mappa dei terreni in vendita.

Si parla di oltre 100 mila ettari di terra, pari a circa 386 terreni agricoli, pronti per essere venduti. Dal 19 aprile si potrà inviare la manifestazione di interesse, mentre le procedure di vendita inizieranno il 27 aprile e dureranno fino all’11 di giugno.

In media si parla di terreni di 26 ettari, molto di più rispetto alla media nazionale di 8,4 ettari. Come si evince dalla mappa, la maggior parte sono al Sud: Sicilia, Basilicata e Puglia e un quarto sono al Centro (Umbria e Toscana sopratutto). I terreni rimanenti sono distribuiti tra Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Piemonte.

Banca Nazionale delle Terre Agricole – La Mappa dei terreni

Gli incentivi per i giovani

Tra gli incentivi previsti per i giovani e per le donne non si parla soltanto di mutui agevolati. «Per gli under 40 che scelgono di aprire una nuova impresa agricola sarà lo Stato a farsi carico per i primi due anni dei contributi previdenziali», ha dichiarato la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova intervenendo al convegno “Seminiamo il futuro” al Maxxi di Roma, durante il quale è stata lanciata l’iniziativa.

«Per le donne – ha proseguito il ministro – che investono in agricoltura o aprono nuove imprese c’è “Donne in campo” con un fondo rotativo da 15 milioni di euro». Tutti fondi ricavati dall’asta per i lotti di terreno. Dai primi due i ricavi sono stati – per circa 5 mila ettari di terra – ben 52 milioni di euro. Per quest’anno sono previsti guadagni oltre i cento milioni.

