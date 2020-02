«Sti c*z dei cinesi.. morissero perlomeno solo loro». Il post sul coronavirus del sindaco bergamasco e le scuse pubbliche firmate

In un post Facebook pubblicato dal proprio profilo personale, il sindaco Maurizio Esti di Solto Collina (Bergamo) aveva rilasciato alcune forti e offensive dichiarazioni nei confronti dei cinesi in merito al coronavirus arrivando ad augurare sul finale che «morissero perlomeno solo loro»:

Maurizio Esti aveva rimosso troppo tardi il suo post. Fotografato e circolato sui social, era giunto all’attenzione di un avvocato cinese che aveva deciso di fargli causa per diffamazione.

In seguito alle polemiche, si era poi tenuto un incontro tra i rappresentanti della comunità cinese di Milano e il sindaco bergamasco presso il suo Comune. Maurizio Esti si è scusato con loro e con la comunità, sostenendo di aver pubblicato quel post spinto dalla paura e dalla tensione per le notizie circolate sui media. Di seguito la lettera ufficiale di scuse, pubblicata dal sito Weixin.qq.com, firmata dallo stesso sindaco:

Il sindaco Dr. Maurizio Esti, in rappresentanza dell’amministrazione di Solto Collina, dichiara che, spinto dalla paura e dalla tensione per le notizie e i video circolanti sui massmedia ha fatto un’affermazione di cui se ne vergogna e se ne pente; porge le più sincere scuse alla comunità cinese e più in generale alla Repubblica Popolare di Cina.

Si scusa anche con tutte quelle persone che hanno avuto un lutto in famiglia per l’epidemia manifestatasi.

L’amministrazione di Solto Collina offre la propria disponibilità ad una fattiva collaborazione con le comunità cinesi, ed i suoi rappresentanti residenti in Italia, al fine di rafforzare la stretta amicizia dei due grandi paesi Italia e Cina.