Coronavirus, 73 casi confermati in Francia, 12 guariti e 2 morti. Annullata la mezza maratona di Parigi e scuole chiuse in alcuni dipartimenti francesi

Le farmacie francesi non potranno vendere mascherine se non sotto prescrizione medica

Il ministro della Sanità francese Olivier Véran, a seguito del consiglio dei ministri, ha annunciato che in Francia sono stati 73 i casi confermati di contagio da coronavirus. Tra questi 12 sono guariti, mentre altri due pazienti sono morti.

Véran ha sottolineato l’importanza di rispettare le norme igienico-sanitarie e le indicazioni date ai cittadini dal ministero della Salute, ossia l’importanza di lavarsi bene e più volte le mani e di non usare le mascherine protettive senza indicazione medica.

Véran ha altresì comunicato che il governo francese invierà istruzioni alle farmacie francesi affinché non vendano i dispositivi di protezione per bocca e naso se non sotto prescrizione medica.

Infine, al termine della conferenza stampa, il ministro ha annunciato il divieto di organizzare incontri, riunioni, convegni, concerti e altre tipologie di “assembramento sociale” che superino i 5mila partecipanti in spazi di ridotte dimensioni. Tale disposizione, ha detto, sarà valida sino a nuove disposizioni statali.

Il ministro della Salute ha anche segnalato il divieto, fino a nuove disposizioni, nel dipartimento dell’Oise, nella regione dell’Alta Francia, dove sono stati riscontrati il maggior numero di casi. In cinque città afferenti al dipartimento le scuole resteranno chiuse a partire da lunedì in diversi comuni, tra cui tra cui Creil, Crépy-en-Valois, Vamoise, La Morlaye, Lagny, La Balme-de-Sillingy, e nell’Alta Savoia.

Anche la mezza maratona di Parigi prevista per il 1 marzo è stata annullata, mentre il Salon de l’Agriculture chiuderà i battenti con un giorno d’anticipo e si concluderà nella giornata odierna, 29 febbraio.

