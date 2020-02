Coronavirus, tutte le notizie della notte: record di contagi in Corea del Sud, sono 3.150

Tornano ad aumentare i casi in Cina, saliti ora a poco meno di 80 mila. In Corea del Sud i contagi sono quasi 3 mila. Gli Stati Uniti fissano a tre il livello di allarme nei confronti dell’Italia, al pari di Cina e Corea

Record di contagi in Corea del Sud

Nel secondo Paese più colpito, dopo la Cina, dall’emergenza coronavirus il numero di contagi è salito a 3.150. Sono 17 i morti in totale. Degli 813 casi complessivi di oggi, nuovo record su base quotidiana, 657 sono stati accertati a Daegu, il focolaio legato alla setta della Chiesa di Gesù Shincheonji. Altri 79 casi sono stati individuati nella vicina provincia di North Gyeongsang.

Il bilancio in Cina

Altri 47 decessi per il nuovo coronavirus sono stati registrati in Cina, che portano il bilancio delle vittime nel Paese a 2.835. Sono 427 i nuovi casi, in aumento rispetto ai 327 di ieri, spingendo il numero totale di contagi a 79.251. Una persona è morta a Pechino e un’altra nella provincia di Henan, mentre 45 sono i decessi nella provincia dello Hubei. Tutti i casi, tranne quattro, erano nello Hubei e 420 erano nella capitale della provincia, Wuhan.

Stati Uniti

Terzo caso di coronavirus di origine sconosciuta in Usa, questa volta nello stato dell’Oregon, sullo costa del Pacifico. Si tratta di una persona residente nella contea di Washington che non risulta aver viaggiato in Paesi colpiti dall’epidemia né aver avuto contatti con persone contagiate. Altri due casi analoghi sono stati registrati in California, dei quali l’ultimo riguarda un uomo di 65 anni della contea di Santa Clara, che è risultato positivo al test ma non risulta aver viaggiato in Paesi colpiti dall’epidemia nè aver avuto contatti con persone contagiate. Il primo caso del genere era stato diagnosticato in una donna della contea di Solano, a circa 150 km di distanza. Questo significa che il virus sembra diffondersi tra almeno due diverse comunità.

I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) Usa chiedono che ogni Stato e ogni dipartimento locale alla sanità in Usa abbia la capacità di fare il test per il coronavirus entro la fine della prossima settimana. La direttrice dei Cdc, Nancy Messonnier ha ammesso che finora le cose «non sono andate così lisce come volevamo». Alcuni kit con i test mandati inizialmente ai laboratori statali e locali erano difettosi, e questo ha ritardato la capacità di testare i casi positivi. Solo un pugno di laboratori, oltre ai Cdc, hanno potuto effettuare i test.

Nei confronti dell’Italia, i Cdc hanno alzato il livello di allerta tre, così come era già stato indicato per Cina e Corea del Sud: «Gli Usa sostengono completamente l’Italia – ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus – e stanno al suo fianco mentre fronteggia un numero significativo di casi di coronavirus». Intanto gli Usa hanno sconsigliato agli americani di viaggiare per l’Italia, se non strettamente necessario, mentre per altri Paesi «che hanno un numero alto» di contagi «stiamo esaminando il problema», ha detto Donald Trump prima di partire per la Corea del Sud.

Messico

Il ministro della Sanità messicano, Efrén Encinas Torres, ha confermato ieri sera che le autorità sanitarie locali hanno confermato un secondo caso di coronavirus in Messico, ed in particolare nello Stato di Sinaloa. Lo riferisce l’agenzia di stampa statale Notimex. In una conferenza stampa Encinas Torres ha indicato che si tratta di un uomo di 41 anni, rientrato dall’Italia, che si trova attualmente isolato con un accompagnante in un hotel della città di Culiacán. Il primo caso di virus Covid-19 in territorio messicano è stato ufficializzato ieri mattina. Riguarda un uomo di 35 anni, che ha trascorso un periodo in Nord Italia, che è attualmente ricoverato in isolamento nell’Istituto nazionale delle malattie respiratoria (Iner) di Città del Messico.

Il parere degli esperti

