È morta a 44 anni Elisabetta Imelio, cantante dei Prozac + e dei Sick Tamburo

Il suo live al MI AMI 2018, festival milanese di musica indie, è ancora impresso nella mente degli amanti del genere: Elisabetta Imelio, per festeggiare i 20 anni dell’album Acido Acida, era ritornata a cantare con i Prozac +, band pop punk di Pordenone. È morta al Centro di riferimento oncologico di Aviano, a 44 anni. Dal 2007, insieme all’ex membro del gruppo Gian Maria Accusani, Imelio aveva creato i Sick Tamburo, un complesso vocato all’alternative rock.

La carriera di Elisabetta Imelio ha avuto molteplici stop a causa dei suoi problemi di salute: prima un tumore al seno, poi uno al fegato. Non ce l’ha fatta a superare la malattia, ma la sua musica resta il simbolo della generazione cresciuta tra gli anni ’80 e ’90. Bassista straordinaria e cantante di talento, Imelio è riuscita a rendere mainstream genere, tematiche e sonorità nuove per gli anni in cui la sua Acida veniva suonata in tutti i club.

Abitava nella sua Pordenone, dove faceva la maestra e coordinatrice alla cooperativa Itaca. Nel 2017, aveva pubblicato La fine della chemio, brano cantato insieme a Jovanotti, Lo Stato Sociale e a tanti altri artisti. Imelio è diventata anche un simbolo della lotta contro il cancro, malattia che l’ha portata via oggi primo marzo 2020.

