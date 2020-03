Coronavirus, 27 morti in un solo giorno. Grave un bambino di un anno

Si aggrava ancora il bilancio dei casi positivi in Italia e quello delle vittime

Sono saliti a 2502 i casi totali di coronavirus in Italia, secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute. Aumentate anche le vittime, 27 rispetto a ieri, che ora toccano quota 79. A Bergamo un bambino di un anno è risultato positivo ed è ricoverato al Papa Giovanni XXIII. Secondo quanto riferito dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, il neonato non si trova in una situazione compromessa. Il piccolo respira autonomamente.

La situazione regione per regione:

Lombardia: 1520 contagi, 55 morti

Emilia Romagna: 420 contagi, 18 morti

Veneto: 307 contagi, 3 morti

Piemonte: 56 contagi

Marche: 61 contagi, 2 morti

Campania: 30 contagi

Liguria: 24 contagi, 1 morto

Toscana: 19 contagi

Lazio: 14 contagi

Friuli Venezia Giulia: 13 contagi

Sicilia: 7 contagi

Puglia: 6 contagi

Abruzzo: 6 contagi

Trento: 4 contagi

Molise: 3 contagi

Umbria: 8 contagi

Bolzano: 1 contagio

Calabria: 1 contagio

Sardegna: 1 contagio

Basilicata: 1 contagio

