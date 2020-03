Coronavirus, il bollettino della Protezione civile: 1145 nuovi casi, 36 morti e 66 guariti. 19 nuove vittime in Lombardia, 11 in Emilia

Continuano a cresce i numeri relativi a vittime e contagiati dall’epidemia di coronavirus in Italia. Parallelamente continua ad aumentare il numero dei pazienti guariti. L’ultimo bollettino ufficiale della Protezione Civile, comunicato nel consueto appuntamento quotidiano dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, parla di 233 vittime totali: si sono registrati quindi 36 nuovi decessi. Il numero di pazienti attualmente positivi sale a 5061, con 1145 nuovi casi positivi, anche se ci sarebbe l’aggiunta di dati provenienti dalla Lombardia che non erano stati conteggiati prima. Quanto alle guarigioni, dall’inizio dell’emergenza, sono state 589.

I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 2651, di cui 567 in terapia intensiva. 1843 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia. Quanto al numero dei tamponi effettuati, sono 42062 in rapporto a 5883 casi totali

I pazienti positivi regione per regione

Dai numeri della protezione civile, emerge che i pazienti malati di Covid-19 sono:

