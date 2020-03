Urgente: sul tavolo di Conte il decreto che fa di buona parte del nord una zona rossa

La misura più drastica è quella che impone di evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata o in uscita da quelle zone

Emergenza coronavirus: chi ha potuto leggere la bozza del Dpcm (l’acronimo per Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) che è ora sul tavolo di Conte, lo descrive come il provvedimento più drastico mai deciso nella nostra storia repubblicana. Il titolo è «Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria sono adottate le seguenti misure».

Si dovrebbero decidere divieti di uscita e di entrata e altre forti limitazioni nell’intera Regione Lombardia, ma anche nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini in Emilia-Romagna, di Pesaro e Urbino nelle Marche, di Venezia, Padova e Treviso in Veneto e di Asti e Alessandria in Piemonte.

La misura più drastica è quella che impone di evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata o in uscita da quelle zone, ma anche all’interno degli stessi territori se non per indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza fino al 3 aprile.

I punti cruciali della bozza sul tavolo del premier

Non è ancora definitiva ma, la bozza di decreto impone di evitare tutti gli spostamenti verso l’esterno e l’interno delle zone citate, se non motivati da improrogabili esigenze di lavoro.

Scuole e locali chiusi fino al 3 aprile

Scuole chiuse fino al 3 aprile. Locali come discoteche, musei, iniziative culturali restano chiusi, come chiusi sono gli impianti da sci nelle zone sciistiche. Chiusi i grandi magazzini nei giorni festivi mentre restano aperti i bar, con l’obbligo della distanza di sicurezza e di seguire tutte le indicazioni generali previste dalle istituzioni. Fino al 3 aprile poi «sono sospese tutte le cerimonie civili e pubbliche, comprese quelle funebri».

