Parigi, uomo spara davanti a una moschea: un ferito, è in condizioni critiche

Per la polizia si tratterebbe di un regolamento di conti

Un uomo con un casco da motociclista ha aperto il fuoco questa sera in una moschea di Parigi, ferendo una persona alle gambe. Lo si è appreso da fonti della polizia. «Ci si orienta verso il regolamento di conti, nel mirino c’era una persona, non il luogo», specificano gli inquirenti.

La polizia ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio, affidata alla procura anticrimine e non all’antiterrorismo. Secondo Le Parisien la vittima è stata colpita due volte alla gamba ed è in condizioni critiche.

L’uomo sarebbe entrato verso le 20:00 armato con indosso un elmetto nel cortile interno della moschea.

Leggi anche: