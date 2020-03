Coronavirus, tutte le notizie della notte – Cnn: «L’Italia ha chiesto aiuto all’esercito Usa». In Cina altro giorno con zero contagi, 39 dall’esterno. Calano a 64 i nuovi casi in Corea

Cina

In Cina si continuano a registrare nuovi contagi di ritorno di coronovirus, 39 nell’ultimo giorno, mentre tornano a zero i casi interni, dopo un singolo infettato nelle ultime 48 ore. La Commissione sanitaria nazionale (Nhc) ha comunicato nove decessi domenica, tutti a Wuhan, primo focolaio dell’epidemia, zona che non vede nuovi casi ormai da cinque giorni consecutivi. Le vittime totali in Cina sono salite quindi a 3.270, mentre i contagi complessivi sono 81.093, di cui 5.120 ancora ricoverati. Finora sono stati 72.703 i pazienti dimessi dagli ospedali, pari a un tasso di guarigione cresciuto all’89,6%.

Mentre nella provincia dell’Hubei si sono allentate ormai da 10 giorni le restrizioni imposte per contenere i contagi, nel resto del Paese le autorità locali stanno disponenti nuove misure per affrontare il fenomeno dei contagi di ritorno. Da oggi tutti i voli internazionali diretti a Pechino devono fare effettuare uno scalo in uno dei «12 punti di ingresso» in altre città, dove vengono effettuati controlli medici prima di proseguire il viaggio e sottoporre comunque i passeggeri alla quarantena obbligatoria di 14 giorni.

Stati Uniti

Le autorità americane contano fino a oggi oltre 32 mila casi in tutto il Paese. La Cnn sostiene che il Governo italiano ha lanciato un appello al capo del Pentagono, Mark Esper, per ricevere equipaggiamento medico come mascherine e respiratori. La notizia arriva da una fonte interna alla Difesa Usa, un dirigente coperto dall’anonimato, secondo il quale palazzo Chigi avrebbe anche chiesto al personale militare Usa di stanza in Italia di mettere a disposizione personale medico e ospedali da campo, per aiutare gli sforzi dell’esercito italiano nell’emergenza.

La richiesta italiana agli Stati Uniti arriva nel momento in cui arrivano all’aeroporto militare di Pratica di mare i primi due aerei dalla Russia, come ha anticipato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, e altri sette sono attesi in giornata con forniture di mascherine, ventilatori polmonari, tute protettive, oltre che medici e altri aiuti.

Corea del Sud

Sono scesi a 64 i nuovi casi di coronavirus registrati domenica in Corea del Sud, contro i 98 di sabato, portando il totale a 8.961: è il dato più basso da metà febbraio, ha riferito il Korea Centers for Disease Control and Prevention. Il Paese ha rafforzato le regole interne di condotta anticontagio (tra cui la distanza interpersonale) e sulla quarantena per gli arrivi dall’Europa. I decessi sono aumentati a 111. I casi confermati a Daegu e nel Gyeongsang del Nord, i due epicentri sudcoreani dell’infezione, sono saliti rispettivamente a 6.411 e a 1.256.

