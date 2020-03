Coronavirus, il medico si prende una pausa, va al pianoforte e suona i Queen – Il video

Da Don’t stop me now a Crazy little thing called love. Pochi minuti di esibizione per stemperare la tensione prodotta dall’emergenza sanitaria in corso

Un medley firmato The Queen per un dottore di Medicina ad Alta intensità dell’ospedale di Circolo di Varese che ha deciso di staccare la spina per un po’ dal lavoro per rilassarsi al pianoforte e intrattenere i presenti con la musica – prezioso conforto in questi giorni di emergenza sanitaria da Coronavirus -, rigorosamente con la mascherina.

Ha suonato prima Don’t stop me now e ha proseguito con Crazy little thing called love. Pochi minuti di esibizione, ripreso col telefono dall’amico e collega che, non soddisfatto gli ha chiesto, alla fine, di continuare, magari strimpellando qualcosa dei Red Hot Chili Peppers. Il ragazzo è improvvisamente diventato timido, ha abbandonato i tasti neri e bianchi, nonostante chi era con lui lo avesse rassicurato: «Guarda che non lo pubblico da nessuna parte!».

Niente da fare: il filmato è finito sui social, scatenando l’apprezzamento e i commenti di molti che hanno ringraziato il dottore per aver stemperato per qualche istante la tensione di questi giorni.

