Coronavirus, le notizie della notte: Trump cede ed estende le misure fino a fine aprile. Il presidente Usa: «Se riusciamo a registrare non più di 100mila morti avremo fatto un buon lavoro»

Nel mondo i contagi hanno superato i 700mila, più di 34mila i morti. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University, le persone guarite finora sono 151.991.

Stati Uniti

Sono oltre 2 mila le vittime di Coronavirus finora negli Stati Uniti, raddoppiati in due giorni, mentre i contagi sono schizzati a oltre i 140 mila. La previsione dell’epidemiologo Anthony Fauci – considerato il maggiore esperto americano di malattie infettive – che ha detto che «si temono milioni di casi e tra i 100.000 e i 200.000 morti» hanno destato preoccupazione. Previsione non smentita dal presidente Usa, Donald Trump, che ha detto: «Se gli Usa riescono a mantenersi sui 100 o meno morti avremo fatto un buon lavoro». Trump ha deciso di riconfermare le misure di distanziamento sociale almeno fino al 30 aprile, dopo la polemica nei giorni scorsi per voler riaprire il Paese. «Il picco dei decessi per coronavirus si avrà in due settimane. Per questo prolunghiamo fino al 30 aprile le linee guida sul distanziamento sociale», ha detto il presidente. Trump inoltre ha affermato che gli Stati Uniti stanno aiutando l’Italia anche «in modo monetario»

Cina

In Cina sono stati registrati 31 nuovi casi di contagio, 30 sono contagi di ritorno, mentre uno è stato registrato nella provincia di Gansu. La Commissione sanitaria nazionale (Nhc) ha reso noto che i decessi sono saliti a 3.304 con i 4 nuovi casi riferibili all’Hubei, la provincia epicentro della pandemia. I contagi di ritorno sono adesso 723, di cui 93 risoltisi con la guarigione e 630 sotto trattamento ospedaliero (19 i casi gravi). Le infezioni sono 81.470 nel complesso, di cui 2.396 sono pazienti in cura e 75.770 guariti.

Corea del Sud

Sono 78 i nuovi contagi registrati in Corea del Sud, in calo rispetto a 105 di sabato. Secondo Korea Centers for Disease Control and Prevention, i morti sono 158, sei le nuove vittime. Mentre i casi totali nel Paese sono saliti a 9.661, 4.275 sono attualmente in cura, mentre 5.228 sono stati dimessi dagli ospedali, portando il tasso di guarigione al 54%.

Mosca, il sindaco ordina l’autoisolamento

D’ora in avanti, tutti i cittadini della capitale russa devono autoisolarsi. Questa la disposizione del sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, che da domani sarà pienamente operativa. Gli abitanti di Mosca potranno dunque lasciare le proprie case solo per andare al lavoro se necessario, per fare la spesa, per andare in farmacia o in caso di emergenze mediche.

Francia

La Francia registra 292 morti da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime nel Paese sale quindi a 2.606. Intanto sono stati superati i 40.000 contagi accertati, così come ha reso noto il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, precisando che nelle ultime 24 ore 359 nuovi pazienti sono entrati nelle terapie di rianimazione, che hanno raggiunto un totale di 4.673 pazienti. Il direttore ha poi precisato che d’ora in avanti sarà questo il numero sul quale si baseranno le autorità sanitarie per valutare l’andamento della curva della propagazione del virus. La mortalità generale nel Paese è aumentata del 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Bilan #covid_19 : Près de 300 nouveaux décès à l’hôpital en France, 4.632 personnes en réanimation (officiel) #AFP pic.twitter.com/KY8ruMlNgu — Agence France-Presse (@afpfr) March 29, 2020

Impennata di positivi in Germania

Sono saliti a 58.246 i contagi da Coronavirus in Germania, mentre le vittime sono 455. Sono questi gli ultimi dati della Johns Hopkins University sullo Stato. Stando al Robert Koch Institut, che riferisce dei positivi fino alla mezzanotte di oggi, i contagi sono 52.547 e 389 morti. Nel giro di un giorno in Germania, stando a quest’ultima fonte, si sono registrate almeno altre 4.000 nuove persone infettate.

Olanda

Anche in Olanda il numero di contagi supera le 10mila unità. Nei Paesi Bassi il dato sulle persone positive al Coronavirus è arrivato a 10.866, con 1.104 contagiati in più rispetto a ieri. Le vittime in tutto sono 771, 132 solo nelle ultime 24 ore. In tutto le persone ricoverate nelle strutture sanitarie sono 3.483.

Belgio

Secondo le autorità sanitarie sono 1.702 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Belgio e 78 le morti, su una popolazione di circa 11 milioni di abitanti, mentre le persone ricoverate nelle ultime 24 ore sono 629. Sale così il totale per il paese a 10.836 contagiati e 431 decessi. Nella capitale, Bruxelles, i nuovi casi sono 85. Giovedì 26 marzo il Ministero della Salute del Paese aveva annunciato che il picco dell’epidemia era ancora lontano e che il calo dei casi sarebbe dipeso dalla disciplina dei cittadini nell’osservare le norme di distanziamento sociale. «Possiamo aspettarci un picco all’inizio di aprile», aveva aggiunto Steven van Gucht, capo delle malattie virali presso l’Istituto belga di salute. «Questo a condizione che tutti noi riduciamo i nostri contatti del 50%».

Regno Unito

Non usa mezze misure il premie britannico Boris Johnson nella lettera inviata a 30 milioni di famiglie nel Regno Unito sempre più in emergenza per il Coronavirus. Le cose peggioreranno ancor prima di cominciare a migliore, dice in sostanza il testo che anticipa nuove restrizioni sui movimenti e regole più rigide sul distanziamento sociale in arrivo. «Fin dall’inizio abbiamo cercato di implementare le misure giuste al momento giusto – rivendica Johnson – Non esisteremo ad andare oltre, se ce lo suggeriranno il parere di medici e scienziati». E poi l’avvertimento chiaro: «È importante per me essere esplicito: sappiamo che le cose peggioreranno prima di migliorare». L’invito del premier è a seguire con più attenzione le regole per contrastare i contagi: «Restate a casa. Proteggete il nostro sistema sanitario e salvate vite».

Spagna

EPA/MARISCAL / POOL | Il premier spagnolo Pedro Sanchez

Situazione sempre più drammatica in Spagna, dove le persone morte per Coronavirus sono diventate 5.866, mentre il numero dei contagiati secondo l’ultimo aggiornamento del quotidiano El Pais è salito a oltre 73 mila casi. La maggiore concentrazione delle infezioni è a Madrid, con 2.757 morti e 21.520 contagi, seguita dalla Catalogna (1.226 morti, 15.026 casi). Terza per morti è la regione di Castiglia-La Mancha (448 decessi) mentre per contagi al terzo posto c’è il Paese Basco (5.136 casi). Ieri 28 marzo, la Spagna ha registrato il tragico record con 832 morti in un solo giorno. In un messaggio alla nazione, il premier Pedro Sanchez ha disposto la chiusura di tutte le attività non essenziali per altre due settimane, lanciando anche un messaggio ai leader europei: «Il virus sta testando il progetto europeo. Questa volta l’Europa non può fallire».

Canada

È guarita la moglie del primo ministro Canadese, Sophie Grégoire Trudeau, che in un lungo messaggio su Facebook ha rassicurato di sentirsi molto meglio, ringraziando i medici che l’hanno assistita e ricordando la difficoltà di restare da soli: «La distanza fisica necessaria in questo momento per proteggerci reciprocamene dovrebbe incoraggiarci a creare una maggior vicinanza emotiva. Seguiamo i consigli dei medici – ha detto – non usciamo»· Sophie Trudeau era risultata positiva lo scorso 12 marzo, dopo essere rientrata da un viaggio a Londra. Da quel giorno anche il premier canadese si è isolato in quarantena. In Canada i contagi sono saliti a 5.655, con 57 vittime.

Bonjour mes chers amis, Canadiens et alliés de partout,Je voulais vous donner des nouvelles : je me sens tellement… Gepostet von Sophie Grégoire Trudeau am Samstag, 28. März 2020

Leggi anche: