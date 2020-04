Coronavirus, perquisizioni in corso al Pio Albergo Trivulzio e altre Rsa lombarde: l’indagine per omicidio ed epidemia colposa

Sono scattate da questa mattina una serie di perquisizioni della Guardia di Finanza in diverse strutture Rsa della Lombardia, a partire dal Pio Albergo Trivulzio a Milano, al centro dell’indagine della procura di Milano per omicidio colposo ed epidemia colposa, nella quale è coinvolto il direttore generale della struttura, Giuseppe Calicchio. Altre perquisizioni sono in corso da parte della polizia giudiziaria anche negli ufficio della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e in una residenza per anziani a Settimo Milanese. Gli inquirenti stanno verificando eventuali carenze nei protocolli interni e dei dispositivi di sicurezza per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Negli ultimi giorni alcuni operatori sanitari avevano infatti denunciato la mancata messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, che sarebbero stati addirittura invitati a non indossare «per non creare allarmismi». In una lettera, una novantina di medici della struttura ha asserito che le mascherine sarebbero state invece messe a disposizione «a partire già dal 23 febbraio». Ritardi diffusi su numerose strutture per anziani lombarde, come denunciato anche dalla Federazione dei medici regionale che nei giorni scorsi hanno lanciato un duro attacco contro l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Accuse ribadite anche dai dati emersi da una indagine dell’Istituto superiore della Sanità, secondo la quale almeno un terzo dei decessi nell’ultimo mese all’interno delle Rsa sia stato legato ai contagi di Coronavirus.

Le perquisizioni

Oltre ad acquisire le cartelle cliniche degli ospiti morti nelle case di riposo, i finanzieri analizzeranno anche i documenti relativi alle direttive interne disposte dai vertici delle varie strutture, oltre che quelli su eventuali scambi di informazioni tra le Rsa e la Regione Lombardia, che sulle strutture ha il compito di vigilanza. Nell’inchiesta sono coinvolte circa 12 case di riposo.

