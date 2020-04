Nuova fuga dal M5s: la deputata Fabiola Bologna passa al gruppo Misto

Si allunga la lista dei pentastellati che hanno deciso di cambiare casacca. Dopo gli addii eccellenti lo scorso dicembre e gennaio di Fioramonti e Paragone, un’altra deputata, Fabiola Bologna, ha deciso di lasciare il M5S.

Bologna questa mattina ha inviato una lettera al presidente della Camera Roberto Fico per chiedere il passaggio al gruppo Misto. Il passaggio è stato ufficializzato in Aula della Camera da una comunicazione della presidente di turno, Maria Edera Spadoni. Una fuga che nei mesi scorsi ha visto anche l’uscita del senatore Luigi Di Marzio, sempre al misto, e di De Toma e Silvestri.

Un movimento che risulta sempre più diviso tra dissidenti, espulsioni, come quella di Mario Michele Giarrusso e Nicola Acunzo, e il ritorno di di Battista, la cui lettera contro le nomine del governo, a firma di diversi grillini, ha spaccato ancora di più i penstastellati. Una situazione in cui Luigi di Maio, dopo aver passato l’eredità della leadership a Vito Crimi, ha dovuto rimettersi la cravatta per placare le acque agitate in casa Cinque stelle.

Foto copertina: Ansa | Fabiola Bologna durante il convegno Presa in carico assistenziale e terapeutica del paziente anziano organizzato da Daiichi Sankyo Italia S.p.A a Roma, 30 settembre 2019

Leggi anche: