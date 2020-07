Stretta su Hong Kong: primo arresto per la nuova legge sulla sicurezza nazionale. In manette un uomo con una bandiera indipendentista

È scattato il primo arresto a Hong Kong, a poche ora dall’entrata in vigore della nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino. Un uomo è finito in manette, secondo i media internazionali, perché aveva tra le mani una bandiera indipendentista di Hong Kong. L’uomo si trovava a Causeway Bay, dove aspettava l’inizio di una manifestazione non autorizzata.

In base alle disposizioni imposte dalla nuova legge, la polizia ha anche usato per la prima volta la bandiera viola, che servirebbe da avvertimento per i manifestanti che utilizzano bandiere e striscioni illegali, o che scandiscono cori e slogan considerati sovversivi e secessionisti.

Quando ancora le legge non era stata pubblicata, ma era comunque già in vigore, la governatrice di Hong Kong Carrie Lam aveva definito la nuova misura «il più importante sviluppo» nei rapporti tra l’ex colonia britannica e la Cina. Nel corso della cerimonia per i 23 anni dal ritorno di Hong Kong sotto il dominio cinese, Lam ha assicurato che la nuova legge sulla sicurezza, che tra le altre cose punisce l’oltraggio all’inno nazionale cinese, non intacca «l’altro livello di autonomia e l’indipendenza» di Hong Kong.

