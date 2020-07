Lo scontro tra virologi si sposta a Palazzo Chigi. Il ministro Speranza smentisce il suo vice: «La seconda ondata? Potrebbe esserci» – Video

Non solo tra gli scienziati, ma anche in politica sulla seconda ondata sembra regnare il caos

Regna ancora il caos su una possibile seconda ondata di Coronaviru s in autunno. Adesso a scontrarsi non sono solo i virologi, ma anche esponenti della maggioranza. Dichiarazioni contrastanti sono arrivate infatti dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal suo vice Pierpaolo Sileri che aveva escluso una seconda ondata.

«Si parla di una nuova violenta ondata del virus a settembre-ottobre, ma io non credo che così sarà: se diamo un messaggio di paura non ripartiremo, dobbiamo ripartire consapevoli che il virus c’è e bisogna conviverci. Se continuiamo a creare terrore, l’Italia non riparte», aveva detto Sileri.

A smentirlo, però, ci pensa il ministro della Salute Speranza che, intervenendo in tv ad Agorà estate, ha dichiarato che una seconda ondata è ancora possibile e, dunque, serve cautela. «La comunità scientifica non la esclude – ha spiegato- noi ci auguriamo che non ci sia, ma di fronte al rischio dobbiamo conservare le regole di cautela, utilizzare le mascherine, evitare assembramenti e lavare le mani. E poi rafforzare il Servizio sanitario nazionale, negli ultimi cinque mesi abbiamo messo più soldi che negli anni passati. Per me è solo l’inizio».

Foto in copertina: ANSA

