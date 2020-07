Coronavirus, in Lombardia i decessi tornano ai minimi (4) dopo i 21 di ieri. In lieve risalita i nuovi casi (115), 12 solo a Milano

Il bollettino del 3 luglio

Secondo i dati diffusi dalla Regione, sono +115 i nuovi casi di contagio a causa del Coronavirus in Lombardia. Ieri erano +98. Scende nuovamente la curva dei decessi: oggi se ne registrano 4, mentre ieri erano 21. L’altro ieri, invece, 6. Il totale delle vittime è 16.675. Fermo il dato della terapia intensiva: i pazienti che combattono nel reparto sono 41. Quelli ricoverati in altri reparti 241. Sono poi 16.648 i guariti; i dimessi raggiungono quota 2.323. Il totale dei dimessi e dei guariti è di 67.871. I nuovi dati arrivano a fronte di 9.758 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.064.173 test effettuati dallo scoppio dell’emergenza sanitaria.

Le province

I cittadini lombardi positivi al Covid-19 suddivisi per provincia:

Bergamo (+22)

(+22) Mantova (+3)

(+3) Milano (+24) di cui +12 a Milano città

(+24) di cui +12 a Milano città Brescia (+15)

(+15) Monza e Brianza (+4)

(+4) Lodi (+4)

(+4) Cremona (+10)

(+10) Lecco (+4)

(+4) Varese (+4)

(+4) Como (+2)

(+2) Pavia (+11)

(+11) Sondrio (+3)

