Toninelli contestato al bar si infuria: «Non rompete, pensate come c***o volete». E va via – Video

Scambio di battute molto acceso tra l’ex ministro Danilo Toninelli e un gruppo di persone che al bar hanno chiesto all’esponente grillino il motivo dell’alleanza tra M5s e Pd. «Guarda i fatti e non guardare le alleanze», risponde prima Toninelli, in modo pacato. Poi i toni si alzano e l’ex ministro sbotta: «Pensatela come ca**o volete voi. Siete qua per aggredirmi». E aggiunge: «Non mi rompete i co*****, mi dimezzo lo stipendio da 7 anni».

Toninelli si alza e se ne va, facendo infuriare ancora di più i suoi contestatori che dicono: «Bravi, bravi, andate via». In particolare uno dei contestatori sembra seguirlo per cercare lo scontro. «Noi veniamo dalla borgata», dicono. E Toninelli risponde: «Anche io vengo dalla borgata» e va via. Il video è stato caricato sui social e rilanciato dall’agenzia stampa Vista.

Leggi anche: