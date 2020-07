Manifestazione del centrodestra a Roma, Tajani: «Contro Berlusconi sentenza ignobile da plotone di esecuzione» – Video

Tutto pronto a Piazza del Popolo, a Roma, per la manifestazione congiunta del centrodestra. Già arrivato il leader della Lega Matteo Salvini. Palco azzurro, grande scritta “Insieme per l’Italia del lavoro” con annesso tricolore. In tutta la piazza una distesa di sedie distanziate, sono oltre 4000, con su ognuna di loro una bandiera tricolore. Guardando il palco, sulla destra, all’imbocco di via del Corso, i tre gazebo, uno per ciascun partito della coalizione, dove è possibile firmare le singole petizioni avanzate dalle forze politiche. Controlli ai varchi e ingressi alla Piazza contingentati.

«Dalla piazza un segnale di speranza, di voglia di ripartire», ha detto Matteo Salvini al suo arrivo. E ha subito parlato del Fondo salva stati: «Sul Mes avremo la forza, la costanza e la bravura di convincere gli altri sulla bontà delle nostri posizioni. Ma oggi in questa piazza c’è la squadra per poter governare l’Italia nei prossimi anni. Da questa piazza parte la libertà dall’altra parte solo il flop assoluto e la burocrazia. Per dialogare bisogna essere in due». Poi, dal palco ha invitato i presenti a sedersi «per evitare polemiche».

Il primo a prendere parola dal palco è Antonio Tajani per Forza Italia. «Gli italiani invocano la libertà di essere governati da chi è stato scelto dal popolo. Sono anni che non abbiamo un presidente del Consiglio scelto dagli italiani». Poi ha parlato del caso Berlusconi: «Contro di lui ignobile sentenza da un plotone di esecuzione che prendeva ordini dall’alto. Berlusconi è l’esempio della giustizia ingiusta. Vogliamo la riforma perché nessun cittadino italiano deve essere penalizzato. Vogliamo la separazione delle carriere e la riforma del consiglio superiore della magistratura».

“Se vogliono discutere ci mandino le loro idee. Ma forse non ce le hanno. Se avessero le idee chiare non avrebbero dilapidato 80 miliardi di euro per non ottenere nulla”, così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni durante il suo intervento. “I lavoratori aspettano ancora la cassa integrazione di marzo. Dicono è colpa della burocrazia. Hanno chiuso tutto ma non sono stati in grado di fermare la burocrazia”. “Con i nomi dei decreti del governo ormai si gioca a Trivial Pursuit”.

