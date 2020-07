Coronavirus, tutte le notizie della notte: 11 milioni di casi nel mondo. Negli Usa più di 57mila contagi in 24 ore. Positiva la fidanzata di Donald Trump Jr

Preoccupazione per le celebrazioni dell’Independence Day. L’appello delle autorità sanitarie: «Il 4 Luglio evitate le gite, le feste, gli assembramenti per i fuochi d’artificio»

Nel mondo le persone contagiate dal Coronavirus hanno superato gli 11 milioni (11.049.505), secondo i dati della Johns Hopkins University. I morti sono 524.677. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 2.793.435 contagi, segue il Brasile (1.539.081). Anche per numero di vittime Usa e Brasile sono i più colpiti con 129.432 e 61.884 morti, rispettivamente.

Usa



Ansa | Donald Trump Jr e la fidanzata Kimberly Guilfoyle

Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti più di 57mila persone sono risultate positive al Coronavirus, mai così tanti. È il terzo giorno consecutivo con più di 50mila contagi. I casi totali nel Paese sono 2.793.435, i morti 129.432. Preoccupazione per le celebrazioni dell’Independence Day. «Il 4 Luglio evitate le gite, le feste, gli assembramenti per i fuochi d’artificio», è stato l’appello delle autorità sanitarie. È risultata positiva Kimberly Guilfoyle, la fidanzata di Donald Trump Jr, figlio del presidente statunitense, secondo quanto riporta il New York Times. Guilfoyle fa parte del team di Trump per la campagna elettorale, ma di recente non avrebbe incontrato il presidente.

