Il bollettino del 6 luglio

Diminuisce ancora il numero delle vittime in Lombardia dopo i dati di ieri, che riportavano 6 deceduti in 24 ore. Oggi i morti da Coronavirus sono 3 (per un totale di 16.700 decessi dall’inizio della pandemia). Cresce di poco il numero dei contagi che tocca quota 111 contro i 98 di ieri. Di questi 23 sono debolmente positivi, mentre 76 sono stati riscontrati a seguito di test sierologici. Il numero totale dei guariti oggi sono 66.052 mentre i dimessi 2.283. I ricoverati con sintomi sono 233 contro i 230 di ieri (+3): in terapia intensiva ci sono ancora 36 persone (esattamente come ieri).

Le province

Delle province lombarde preoccupa la situazione di Mantova, dove si registra un ulteriore incremento di 22 casi dopo i 17 segnalati ieri, a riprova che il focolaio collegato alla lavorazione delle carni in provincia è tutt’altro che spento.

I cittadini lombardi positivi al Covid-19 suddivisi per provincia:

Bergamo (+17)

(+17) Mantova (+22)

(+22) Milano (+12) di cui +9 a Milano città

(+12) di cui +9 a Milano città Brescia (+10)

(+10) Monza e Brianza (+2)

(+2) Cremona (+23)

(+23) Como (+5)

(+5) Varese (+2)

(+2) Pavia (=0)

(=0) Lodi (=0)

(=0) Lecco (+5)

(+5) Sondrio (=0)

