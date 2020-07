Turchia, oggi la decisione su Santa Sofia moschea. Usa e Ue chiedono che resti un museo ma Erdogan: «Questione di sovranità nazionale»

L’annuncio atteso oggi dal Consiglio di Stato turco sulla riconversione in moschea di Santa Sofia è solo una formalità. Il massimo tribunale amministrativo di Ankara dovrà esprimersi sul ricorso presentato da un’associazione islamista. Lo scopo è chiedere l’annullamento del decreto del 27 novembre 1934 con cui Mustafa Kemal Ataturk aveva trasformato la moschea del quartiere di Sultanahmet a Istanbul in un museo.

Nata come basilica cristiana bizantina, il luogo di culto è stato convertito in moschea dopo la conquista ottomana di Costantinopoli nel 1453. Per secoli ha rappresentato l’anima di Istanbul – e della Turchia – sospesa tra oriente e occidente sulle acque del Bosforo.

Un ponte tra l’anima cristiana di Bisanzio prima e dell’Islam ottomano che che ne ha fatta la capitale del suo impero. La tradizione vuole che fu un veneziano, Enrico Dandolo, il primo e ultimo uomo a essere stato sepolto a Santa Sofia nel 1205.

Anche in caso di bocciatura del ricorso, con un probabile rinvio all’esecutivo si aprirebbe la strada a una sua trasformazione in moschea. Stati Uniti e Unione europea hanno lanciato appelli affinché Santa Sofia resti un museo, ma il presidente Erdogan ha più volte replicato che si tratta di una questione di «sovranità nazionale».

