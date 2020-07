Coronavirus, la presidente del Senato Casellati: «Martedì voteremo sullo stato di emergenza»

La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha annunciato per martedì il voto sullo stato d’emergenza. Nelle ultime ore il premier Giuseppe Conte aveva anticipato la volontà di prolungare lo stato d’emergenza per Coronavirus fino al 31 dicembre e quindi per tutto il 2020, suscitando polemiche perché la decisione di prorogare i poteri speciali attivati al principio della pandemia sarebbe stata presa senza consultare le camere. Ora la presidente del Senato fa sapere che martedì si voterà proprio su questo: «Mi auguro – ha precisato Casellati in un’intervista al Tg5 – che il voto sia l’inizio di una democrazia compiuta, perché in Parlamento e al Senato siamo ormai gli invisibili della Costituzione».

A difesa della decisione di Conte arriva pronta la reazione del segretario del Pd Nicola Zingaretti che su Twitter ha commentato: «Il Pd è pronto a sostenere qualsiasi scelta del Governo utile a contenere la pandemia. Chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico». Su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si è espresso incoraggiando il Paese: «L’Italia sta crescendo in Europa, stiamo tornando protagonisti su molti dossier e dobbiamo continuare a lavorare. Questo è l’atteggiamento giusto, di una Nazione forte, che non si abbatte».

Il voto in Parlamento dovrebbe arrivare al termine della relazione del ministro della Salute Roberto Speranza sul nuovo decreto ministeriale che dovrebbe contenere anche il prolungamento dello stato d’emergenza.

