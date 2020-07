Francia, grave incendio nella cattedrale di Nantes: fiamme fuori controllo, almeno 60 vigili del fuoco in azione – Video

Da questa mattina i pompieri sono al lavoro per spegnere un incendio nella cattedrale di Nantes, un comune nella Bretagna francese. Non si conoscono ancora le cause, ma al momento sembrerebbe trattarsi di un incidente. «Il fuoco non è sotto controllo, ed è in corso di sviluppo. È un incendio importante», dice un comunicato dei pompieri, che dicono di essere stati allertati alle 07:40.

L’incendio nella cattedrale gotica ricorda quello avvenuto nell’aprile del 2019 a Notre Dame, a Parigi. Il fumo sta uscendo dalla facciata e al momento sono al lavoro più di sessanta pompieri.

La storia

La cattedrale gotica dei Santi Pietro e Paolo di Nantes, che ha già subito gravi danni dai bombardamenti del 1944 e un incendio del tetto nel 1972, è stata completata solo nel 1891, dopo 457 anni di lavori. La fabbrica fu avviata infatti nel 1434 dal duca di Bretagna Giovanni V nello stile gotico ‘fiammeggiante’ in voga allora. Dal 1862 la cattedrale della cittadina sulla Loira è stata dichiarata monumento storico dal governo francese. La sua navata centrale supera in altezza di vari metri quella di Notre-Dame di Parigi.

