Tutti i “trick” che sa fare Yoanna la freestyler di 20 anni che ha conquistato (anche) TikTok – Video

Yoanna Dellier è una freestyler professionista di calcio femminile francese di 20 anni che ha vinto la competizione del 2019 e di quest’anno, raggiungendo 1,5 milioni di follower sulla nuova piattaforma TikTok e sugli altri social.

Il calcio freestyle è l’arte del palleggio acrobatico, eseguita con un pallone da calcio. I gesti tecnici di coloro che eseguono questo sport vengono definiti “trick” o “combo” e tale disciplina consiste nell’eseguire acrobazie con tutte le parti del corpo eccetto le mani.

Cos’è un trick

I trick possono essere eseguiti da posizione eretta, da seduti, da sdraiati o in verticale e gli stili sviluppatisi negli ultimi anni sono essenzialmente due: l’hardcore- in cui prevalgono tecnica, potenza e velocità – e il creative – dove invece sono preponderanti la fantasia, la creatività e le nuove idee.

Negli ultimi anni, grazie alla varietà delle combinazioni proposte dagli atleti, c’è è stata la necessità di classificare i vari trick in quattro sottoclassi principali:

1- Lower body moves: I trick eseguiti in posizione eretta con piedi, gambe, ginocchia e tacco;

2- Upper body moves: I trick che vengono eseguiti in posizione eretta, ma anche da seduti. Tale stile richiede molto equilibrio poiché le parti del copro utilizzate sono la testa, il collo, le spalle, il petto e la schiena;

3- Sit-down moves: (il nome anticipa già l’esecuzione) sono i trick eseguiti da seduti o sdraiati;

4- Ground moves: in questo caso i trick sono eseguiti non mediante il palleggio della palla, bensì il pallone viene costantemente tenuto a contatto col suolo;

Yoanna viaggia in tutto il mondo per eseguire servizi di calcio freestyle come dimostrazioni, iniziazioni, shooting e competizioni e rientra tra le prime 8 migliori freestyler donne del mondo.

